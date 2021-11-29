В Испании выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлен в Испании. Об этом сообщили в понедельник в отделении клинической микробиологии и инфекционных болезней Университетской общей больницы Грегорио Мараньон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В публикации, размещенной на странице медучреждения в Twitter, говорится о "первом подтверждении варианта "омикрон" в Испании". "Это путешественник из ЮАР", - уточнили в больнице.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.