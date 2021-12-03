Saxo Bank опубликовал «безумный» прогноз на 2022 год

Главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен дал традиционные "безумные" предсказания на 2022 год, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По прогнозу скандинавского банкира, в следующем году мир ожидает много серьезных перемен в области экономики. Правительства стран по всему миру вынуждены будут отложить "зеленый" энергетический переход и сдвинуть сроки резкого снижения использования нефти (на 29 процентов) и газа (на 10 процентов) на пять и 10 лет соответственно по сравнению с изначально планировавшимся 2030 годом.

Крупнейшую соцсеть мира Facebook ждет спад из-за оттока молодых пользователей, недовольных уровнем защиты персональных данных и качеством контента. США, по мнению Якобсена, столкнутся с рецессией вследствие политического кризиса из-за промежуточных выборов в Конгресс, а уровень инфляции и безработицы в стране достигнет 15 процентов.

В Евросоюзе в 2022 году появится суперфонд, призванный стимулировать климатический переход и обороноспособность блока. Он будет финансироваться негосударственными пенсионными фондами, которые будут приобретать облигации фонда.

Женщины-трейдеры, зарегистрированные на портале Reddit, начнут массово продавать акции компаний, не обеспечивающих гендерное равенство, и покупать бумаги фирм, соответствующих их стандартам. Музыканты по всему миру станут переходить на продажу своих произведений через NFT-токены в обход стриминговых сервисов.

Стин Якобсен ежегодно презентует "безумные прогнозы" на следующий год. Экономист предупреждает, что не стремится к точности предсказаний и лишь пытается представить, как может выглядеть мир в будущем. Прогнозы же должны помочь расширить границы представлений об окружающей действительности. В прошлом году Saxo Bank прогнозировал покупку компанией Amazon целого государства, а именно Кипра, возникновение новой резервной валюты, дефолт Франции и многое другое.