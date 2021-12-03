В ЮАР заявили, что омикрон-штамм втрое повышает риск повторного заражения коронавирусом

Омикрон-штамм коронавируса в три раза более заразный для людей, ранее перенесших COVID-19, чем предыдущие варианты, включая дельта-штамм. Об этом сообщили по итогам совместных исследований Центр эпидемиологического моделирования и анализа ЮАР и Национальный институт инфекционных заболеваний (НИИЗ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Данные показывают, что омикрон-штамм обладает способностью обходить иммунитет от COVID-19, полученный заразившимися более ранними вариантами коронавируса, - цитирует выводы южноафриканских ученых агентство Reuters. - Риск повторного заражения омикрон-штаммом в три раза выше, чем предыдущими вариантами".

В свою очередь сотрудница НИИЗ Энн фон Готтберг заявила в четверг в ходе брифинга регионального представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке, что факт выздоровления после ковида, вызванного одним из предыдущих вариантов коронавирусной инфекции, не обеспечивает защиты от омикрон-штамма. "Мы видим рост числа людей, победивших ранее коронавирус, которые повторно заболевают COVID-19 в результате распространения омикрон-штамма, - отметила она. - Раньше в ЮАР переболевшие не заражались штаммом "дельта", но теперь, похоже, дело обстоит иначе".

Готтберг сообщила, что тенденция к повторному заболеванию COVID-19 сейчас четко наблюдается в ЮАР. "Мы полагаем, что число заболевших будет расти в геометрической прогрессии во всех регионах ЮАР", - предупредила она. При этом представитель НИИЗ подчеркнула, что вакцинация от коронавируса защищает от тяжелого протекания болезни. "Вакцины всегда защищали от серьезных форм заболевания, госпитализации и смерти", - отметила она.