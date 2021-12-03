Новый штамм коронавируса угрожает воздушным перевозкам

По мере приближения сезона праздников, в брюссельском аэропорту как обычно нарастает оживление. Авиаперевозчики предвкушают прибыль, путешественники - отдых в тёплых странах или на родине.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, давно налажена защита от коронавируса, но всё это может сорваться, если появившийся в Европе штамм Omicron окажется смертоносным, хотя пока убедительных свидетельств тому нет.

"Я, конечно, немного волнуюсь о том, как это повлияет на планы, и не будет ли новых ограничений на поездки, - сказала полька Яна Каминская. - Я собираюсь в Польшу, как всегда в это время на Рождество, я летаю на родину пару раз в году. Я всё заказала заранее, тем более, что билеты супер дорогие ".

На въезде в Евросоюз и внутри него ужесточаются санитарно-эпидемиологические меры. Близкое к нему Марокко, а также Израиль и Япония, перестали впускать иностранцев. Глава организации Airlines for Europe опасается, что снова будет нарушено воздушное сообщение с континентом.

"Мы в авиационном секторе очень много поработали за последние полтора года, чтобы восстановить доверие пассажиров, - сказал Томас Рейнерт. - Мы очень сожалеем по поводу реакции некоторых правительств, которая не обязательно основана на науке. Это сильно усложняет задачу для нашей отрасли. В Европе гражданская авиация сильно пострадала из-за ковидного кризиса, хотя и много сделала, чтобы восстановиться".

Директор Европейской комиссии по путешествиям считает, что туристическая индустрия борется за своё спасение, не подвергая риску своих клиентов:

"Любая неопределенность губит наш сектор. Никто не хочет уезжать в отпуск, если повсюду царят страх и неопределенность, - сказал Эдуардо Сантандер. - Даже мы, как частные лица, вероятно, не будем планировать отпуск, если мы не знаем, что будет дальше. Думаю, здесь важным фактором является то, как мы собираемся сбалансировать мобильность с безопасностью и здоровьем ".

С этой дилеммой сталкиваются правительства по всему миру, когда пытаются поднять экономику и при этом уберечь население от пандемии.