В Германии случайный звонок помог узнать об убийстве пяти человек

К югу от Берлина были обнаружены тела пяти человек, которые, по предварительным данным правоохранительных органов, были убиты. Об этом пишет Die Welt, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что речь идет о городе Кенигс-Вустерхаузен, находящемся в федеральной земле Бранденбург. Трое из убитых являются детьми, двое - взрослыми. Согласно информации прокуратуры, на телах присутствуют колотые раны и огнестрельные ранения.

Как уточняется, тела были обнаружены после того, как в полицию позвонил один из жителей соседних домов, которому показалось странным, что обитателей дома не видно. В настоящее время место преступления огорожено, там работают следователи.