В Евросоюзе оценили влияние геополитики на поставки газа из России

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони оценил влияние геополитических вопросов на поставки газа из России. Об этом он рассказал на проходящей в Риме конференции "Международные диалоги", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, на сегодняшний день Москва не заинтересована в крайне тяжелой дискуссии по данному вопросу. Он отметил, что помимо газопровода "Северный поток-2" есть различные темы, которые интересуют российское руководство. Представитель Евросоюза подчеркнул, что хотя геополитика всегда присутствует, кризис не должен выходить за пределы определенного уровня.