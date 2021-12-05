Первый грузовой поезд отправился из Китая в Грузию

Первый регулярный грузовой поезд отправился из Китая в Грузию.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Грузии.

Отмечено, что контейнерный поезд, отправившийся из китайской провинции Ганьсу, прибудет в Тбилиси через 10-12 дней.

Посол Грузии в Китае Арчил Каланди, присутствовавший на мероприятии, сказал, что движение контейнерных поездов будет упорядочено как в направлении Грузии, так и в европейском направлении. Дипломат отметил, что это будет способствовать развитию стратегически важного проекта Транскаспийского международного транспортного коридора и превратит Грузию в региональный хаб торговли, транспорта и логистики.