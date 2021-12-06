В Латвии выявили первые случаи заражения штаммом "омикрон"
Первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса зарегистрированы в Латвии. Об этом в понедельник сообщает местное агентство ЛЕТА со ссылкой на данные "Лаборатории Э. Гулбиса", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как отмечает лаборатория, образцы слюны были сданы 4 декабря людьми, прибывшими в Рижский международный аэропорт. Во время первоначального тестирования было обнаружено, что образцы не соответствуют дельта-штамму, и было проведено секвенирование, выявившее штамм "омикрон".
Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии проинформирован о полученных результатах. Дальнейшее исследование образцов будет проводиться в соответствии с алгоритмом, установленным этим ведомством и Национальной референтной лабораторией.
ВОЗ 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". Согласно предварительным данным организации, штамм обладает повышенной способностью к распространению.
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