В Латвии выявили первые случаи заражения штаммом "омикрон"

Первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса зарегистрированы в Латвии. Об этом в понедельник сообщает местное агентство ЛЕТА со ссылкой на данные "Лаборатории Э. Гулбиса", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает лаборатория, образцы слюны были сданы 4 декабря людьми, прибывшими в Рижский международный аэропорт. Во время первоначального тестирования было обнаружено, что образцы не соответствуют дельта-штамму, и было проведено секвенирование, выявившее штамм "омикрон".

Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии проинформирован о полученных результатах. Дальнейшее исследование образцов будет проводиться в соответствии с алгоритмом, установленным этим ведомством и Национальной референтной лабораторией.

ВОЗ 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". Согласно предварительным данным организации, штамм обладает повышенной способностью к распространению.