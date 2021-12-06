Новый канцлер Австрии вступил в должность

Новый канцлер Австрии, представитель Австрийской народной партии Карл Нехаммер в понедельник вступил в должность, сообщает австрийский телеканал ORF, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Глава МИД Александр Шалленберг, который в переходный период (менее двух месяцев) исполнял обязанности канцлера, вернулся к своим прежним обязанностям в министерстве.

Бывший канцлер Астрии Себастьян Курц 2 декабря сообщил о намерении оставить все политические должности. В октябре Курц подал в отставку в свете коррупционного скандала. Канцлером он стал в 2017 году, на тот момент Курц был самым молодым главой правительства в мире.