Саудовские системы ПВО перехватили ракету, запущенную из Йемена по Эр-Рияду

Системы ПВО Саудовской Аравии перехватили в понедельник баллистическую ракету, запущенную мятежниками-хуситами из йеменского движения "Ансар Аллах" в направлении столицы королевства - города Эр-Рияд. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление аравийской коалиции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Саудовская ПВО уничтожила баллистическую ракету, выпущенную в сторону Эр-Рияда", - указали в альянсе. О возможном ущербе или пострадавших на земле информации не поступало.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние правительственных сил в лице президента Абд Раббо Мансура Хади с его сторонниками и вооруженных формирований хуситов. В январе 2015 года "Ансар Аллах" захватило столицу страны - город Сана - и позднее сформировало свое параллельное правительство. Президент Хади с членами своего кабмина вынужден был перебраться в йеменский Аден, а в настоящее время большую часть времени проводит в Эр-Рияде. В наиболее активную фазу противоборство перешло с вторжением в страну в марте 2015 года просаудовской коалиции. Продолжающийся конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Хуситы систематически осуществляют атаки посредством баллистических ракет и заминированных беспилотников, главной целью которых остаются Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная. Временами они применяют свои ракетные арсеналы, а также флот беспилотников и в самом Йемене против правительственных сил.