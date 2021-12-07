В ЮАР рассказали об исследовании нового штамма коронавируса

Официальный представитель МИД Южно-Африканской Республики (ЮАР) Клейсон Моньела рассказал, что ученые страны ведут совместные исследования о новом омикрон-штамме коронавируса со своими коллегами из стран-членов БРИКС, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Безусловно, мы плотно сотрудничаем со странами БРИКС, в частности, наши ученые ведут совместные исследования, обмениваются информацией и опытом, включая геномное секвенирование "омикрона". Ученые делятся своими наблюдениями с коллегами из других стран БРИКС - Россией, Индией, Китаем, Бразилией", - подчеркнул Моньела.

Моньела добавил, что в ЮАР ни одному зараженному омикрон-штаммом COVID-19 не потребовался аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) или экстренная госпитализация. По данным ученых и Минздрава республики, этот вариант коронавируса не сопровождается серьезными симптомами.

Представитель МИД ЮАР также прокомментировал запрос образца омикрон-штамма коронавируса, который поступил от России в республику.

"Я не уверен, что образцы уже отправлены, но, учитывая высокий уровень сотрудничества между странами БРИКС, я уверен, что эта просьба будет выполнена в кратчайшие сроки", - отметил дипломат.