Стрельба в Москве, есть погибшие

Стрельбу в Многофункциональном центре в Москве открыл 45-летний житель столицы.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МВД РФ.

Столичные следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

Находившийся на месте события сотрудник подразделения УВМ ГУ МВД России по Москве сумел догнать и обезвредить нападавшего, которым оказался 45-летний житель Москвы, - отметили в МВД.

В результате стрельбы два человека погибли, трое пострадали, в том числе ребенок.