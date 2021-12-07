https://news.day.az/world/1412878.html Стрельба в Москве, есть погибшие - ВИДЕО
Стрельба в Москве, есть погибшие - ВИДЕО
Стрельбу в Многофункциональном центре в Москве открыл 45-летний житель столицы.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МВД РФ.
Столичные следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
Находившийся на месте события сотрудник подразделения УВМ ГУ МВД России по Москве сумел догнать и обезвредить нападавшего, которым оказался 45-летний житель Москвы, - отметили в МВД.
В результате стрельбы два человека погибли, трое пострадали, в том числе ребенок.
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