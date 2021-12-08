Турецкие электромобили будут выставлены на выставке в Лас-Вегасе

Электромобили турецкого производства будут представлены на выставке Consumer Electronic Show (CES, Международная выставка потребительской электроники) в Лас-Вегасе.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, сообщили в инициативной группе "Турецкие автомобили" (TOGG).

"Международная выставка в Лас-Вегасе пройдет 5-8 января 2022 года уже в 55-й раз. CES - важная площадка для технологического мира", - говорится в сообщении TOGG в соцсетях.

Сообщение подкреплено тегами #YeniLigeYolculuk (Путь в новую лигу) и #TOGG.

Церемония закладки фундамента предприятия по производству отечественного электромобиля состоялась 18 июля 2020 года с участием президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Строительные работы продолжаются ускоренными темпами уже 16-й месяц. На строительной площадке трудятся 1850 рабочих и инженеров.

Автозавод планируется открыть к середине 2022 года, а с конца будущего года начнется серийное производство турецких электромобилей.

На автозаводе планируется производить в целом пять моделей электромобилей.

Прототипы первых отечественных автомобилей Турции - электрокроссовера сегмента SUV C и электромобиля седан были представлены в декабре 2019 года.

В начале ноября 2021 года в Стамбуле прошли испытания различные систем прототипа электрокроссовера TOGG сегмента SUV. Электромобиль с четырьмя пассажирами разогнался до 100 км/ч за 4,8 секунды.