https://news.day.az/world/1412953.html В Нигерии подожгли пассажирский автобус, десятки жертв
В Нигерии подожгли пассажирский автобус, десятки жертв
В северо-западном нигерийском штате Борно террористы подожгли автобус с людьми. Погибли по меньшей мере 30 человек. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что жители деревни Гидан Бава направлялись в районный центр Сабон Бирни, когда попали в засаду боевиков на дороге.
По официальным данным, жертвами трагедии стали 17 человек, включая женщин и детей. Еще семеро пассажиров с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.
В то же время очевидцы произошедшего утверждают, что транспортное средство было перегружено. На месте происшествия насчитали останков тел не менее 30 человек.
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