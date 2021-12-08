В Лионе начался Праздник света

В среду во французском Лионе официально начался Праздник света: одно из крупнейших в мире световых шоу, когда весь город становится произведением искусства: холстами для световых картин выступают дома, площади и даже пруды, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс. Всего более 30 больших инсталляций.

Жером Донна, управление городского освещения Лиона:

"Это детские воспоминания - мы любим бросать в воду камешки. Увлекательно смотреть, как от камня расходятся волны - в нашем случае световые. В нашей инсталляции происходит диалог между деревьями и поверхностью воды".

В этом году фестиваль решили не отменять; но туристов всё же меньше обычного. До пандемии число зрителей могло доходить до миллиона - население Лиона в начале декабря практически удваивалось.

Грегори Дусе, мэр Лиона:

"В этом году мы отдаём предпочтение молодым художникам. 60% участников Праздника света приехали сюда впервые".

Многие из них собирались в Лион ещё в прошлом году. Но тогда из-за пандемии программу фестиваля урезали почти целиком и запретили доступ публики. Художники говорят, что провели минувший год с пользой.

Жереми Бельо, архитектор:

"Мы потратили это время на то, чтобы подумать о своём отношении к обществу, о взгляде на реальность. И теперь мы представляем улучшенную версию произведения искусства, над которым мы работали два года".

Все посетители Праздника света должны носить маски, а если шоу проходит в помещении, понадобится санитарный пропуск.