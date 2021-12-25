Во всем мире без предупреждения отменили тысячи авиарейсов

В мире в пятницу, 24 декабря, в канун католического Рождества, отменили более двух тысяч авиарейсов. Причина - распространение штамма коронавируса "омикрон", передает Day.Az со ссылкой на mignews.com.



Пассажиры некоторых авиарейсов не были предупреждены заранее, и узнали об отмене рейса только после приезда в аэропорт, сообщает The Guardian.



Только в США, где заболеваемость омикрон-штаммом составляет более 70%, за сутки были отменены сотни рейсов. United, Delta и другие компании отменили 450 полётов и отложили более 460 запланированных рейсов в связи с сокращениями персонала, якобы, из-за омикрона



Напомним, штамм "омикрон" обнаружили уже в 110 странах, во всех шести регионах ВОЗ. Актуальная обстановка в американских аэропортах на видео: