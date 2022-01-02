Оскорбивший бывшего мэра Нью-Йорка ведущий CNN объяснил свое поведение

Ведущий телекомпании CNN Энди Коэн, обругавший в прямом эфире бывшего мэра Нью-Йорка Билла де Блазио во время церемонии встречи Нового года на площади Таймс-сквер, объяснил свое поведение тем, что был пьян, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Доброе утро. Хм, я немного перебрал прошлой ночью", - написал он в субботу на своей странице в Twitter.

Коэн в ночь на 1 января вел церемонию встречи Нового года на Таймс-сквер вместе с коллегой Андерсоном Купером. Согласно традиции, во время продолжающегося около шести часов эфира ведущие в начале каждого часа выпивают по рюмке крепкого напитка. Уже после полуночи Купер попросил Коэна высказаться об уходящем мэре Нью-Йорка Билле де Блазио. "Наконец-то я вижу, как уходит после отвратительнейших четырех лет самый ужасный мэр Нью-Йорка. Это единственное, по поводу чего могут быть согласны республиканцы и демократы. Так что сайонара, болван!" - заявил Коэн.

В ночь на 1 января истек срок полномочий де Блазио на посту мэра Нью-Йорка. Должность занял Эрик Адамс, который являлся административным главой Бруклина - одного из районов мегаполиса. Он принес присягу в новогоднюю ночь на Таймс-сквер. Именно данная церемония спровоцировала вопрос о предыдущем мэре.

CNN пока не прокомментировала высказывания своего ведущего. Коэн ранее уже вел церемонии встречи Нового года на Таймс-сквер и позволял себе во время трансляций резкие высказывания в адрес де Блазио, хотя и воздерживался от прямых оскорблений.

Де Блазио вызвал недовольство многих жителей Нью-Йорка тем, что он практически не противодействовал массовым протестам и беспорядкам в 2020 году, снизил финансирование полиции и поддерживал декриминализацию незначительных правонарушений, что привело к росту преступности, разрешил уборку мусора только членам соответствующих профсоюзов (из-за этого на улицах мегаполиса постоянно скапливаются горы отходов). Однако сам де Блазио считает, что его политика привела к улучшению положения беднейших жителей города. Он ранее намекал на то, что намерен в 2022 году бороться за пост губернатора штата Нью-Йорк.