https://news.day.az/world/1423587.html Мародерство и грабежи в Алматы - ВИДЕО
Мародерство и грабежи в Алматы - ВИДЕО
В Сети появились кадры мародерства и грабежей, устроенных хулиганами в казахском городе Алматы.
На них запечатлено, как грабители въезжают в отделение банка на тракторе, мародерствуют в кафе и ресторанах, грабят банкоматы и т.д.
"Крупнейшие торговые центры Алматы, в том числе Mega Alma-Ata, Esentai, Promenade, ЦУМ разграблены, в некоторых из них до сих пор находятся мародеры", - говорится в сообщении издания "Vласть".
Day.Az представляет читателям эти кадры:
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