Мародерство и грабежи в Алматы

В Сети появились кадры мародерства и грабежей, устроенных хулиганами в казахском городе Алматы.

На них запечатлено, как грабители въезжают в отделение банка на тракторе, мародерствуют в кафе и ресторанах, грабят банкоматы и т.д.

"Крупнейшие торговые центры Алматы, в том числе Mega Alma-Ata, Esentai, Promenade, ЦУМ разграблены, в некоторых из них до сих пор находятся мародеры", - говорится в сообщении издания "Vласть".

Day.Az представляет читателям эти кадры: