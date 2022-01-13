Санта-вор застрял в дымоходе в США

Житель американского Мэриленда пробрался в чужой дом через дымовую трубу.

Скользнул по дымоходу, но вот выбраться из камина уже не смог, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. Там провел он всю ночь. Дарить "Санта" ничего не собирался, им оказался обычный вор. Владельцы дома обнаружили преступника только ранним утром и вызвали полицию.

Пожарным пришлось полтора часа разбирать конструкцию по кирпичам. За это время подоспели стражи порядка - они и вытащили грабителя. Неудачника доставили в больницу, он отделался легкими травмами. И теперь ему все же придется ответить перед законом.