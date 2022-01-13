Токаев и Путин обсудили вывод войск ОДКБ из Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин обсудили вопросы, связанные с началом согласованного вывода контингентов стран-участниц ОДКБ с территории Республики Казахстан, передает Day.Az со ссылкой на Кремль.

Данные вопросы обсуждались в ходе телефонного разговора между Путиным и Токаевым 13 января.

Президент Казахстана проинформировал о мерах по окончательному восстановлению порядка в стране, принимаемых с учетом эффективных действий Коллективных миротворческих сил ОДКБ. Особая признательность за помощь и поддержку была выражена Российской Федерации - стратегическому партнеру и союзнику Казахстана по ОДКБ.