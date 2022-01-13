В Армении прошел антироссийский митинг

Группа граждан, обеспокоенных напряженностью на границе и вопросами безопасности, 13 января собралась перед зданием Правительства Армении, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Они требуют, чтобы военнослужащих в возрасте от 18 до 20 лет без обеспечения должного уровня защиты не выводили на передовую.

Правозащитник Нина Карапетянц предложила привлечь в регион международные миротворческие силы и мониторинговые группы. "Якобы в мирных условиях мы продолжаем нести потери. Так продолжаться не может, нужно продумывать новые механизмы. То, что нам предлагают сегодня, не работает. Ни от ОДКБ, ни от России никакой реакции нет", - подчеркнула она.