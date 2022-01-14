Армения клянчит кредит у МВФ

В связи с необходимостью финансирования дефицита государственного бюджета правительство Армении обратилось в Международный валютный фонд за получением нового кредита в размере 72 млн. долларов, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Кроме того, отмечается, что в ближайшее время могут быть подписаны новые кредитные договоры, так как премьер-министру Армении Николу Пашиняну понадобятся деньги, чтобы избежать экономического коллапса и любой ценой продлить свою власть.

"В противном случае он не сможет выплатить даже зарплаты государственных служащих и пенсии", - говорится в сообщении.