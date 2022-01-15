225 погибших, 4,5 тыс. пострадавших

Свыше 4,5 тыс. человек пострадали в ходе беспорядков в Казахстане, в морги было доставлено 225 тел погибших.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Казахстана Серик Шалабаев в субботу на брифинге.

"На сегодня установлено 4 578 потерпевших, из них 4 353 - ранены, в том числе 3 393 сотрудника силовых ведомств. В период ЧП в морги страны доставлено 225 погибших", - рассказал Шалабаев.

Прокурор добавил, что в числе погибших 19 полицейских и военных.