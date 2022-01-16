Трамп пообещал вернуться в Белый дом

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил своим сторонникам, что вернется в Белый дом в 2024 году. Об этом он рассказал на митинге в Аризоне, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"В 2024 году мы вернем Белый дом", - сказал он.

Экс-президент подчеркнул, что нужно "снова сделать Америку великой".