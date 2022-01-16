https://news.day.az/world/1427269.html Трамп пообещал вернуться в Белый дом
Трамп пообещал вернуться в Белый дом
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Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил своим сторонникам, что вернется в Белый дом в 2024 году. Об этом он рассказал на митинге в Аризоне, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"В 2024 году мы вернем Белый дом", - сказал он.
Экс-президент подчеркнул, что нужно "снова сделать Америку великой".
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