Компанию миллиардера Джека Ма обвинили в коррупции

Государственное телевидение Китая показало фильм о причастности главы Alibaba Джека Ма к коррупционному скандалу. Речь идет о его компании Ant Group, сообщает Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Центральное телевидение страны обвинило частные компании в том, что платили чрезвычайно большие средства брату арестованного в прошлом году бывшего партийного руководителя города Гунчжоу. В частности, деньги шли якобы в обмен на помощь в покупке недвижимости в городе.

При этом сама Ant Group в фильме не называлась, однако известно, что подразделение Ant Group в 2019 году купило со скидкой два участка земли в Гунчжоу после того, как долю в бизнесе приобрел младшей брат главы города.