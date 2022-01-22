В Канаде пассажиры автомобилей устроили лерестрелку

Один человек погиб во время стрельбы на севере Торонто в Канаде.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, передает CTV.

Стрельба началась на парковке ночью в северной части города в районе Северный Йорк. Предварительно, огонь открыли пассажиры двух автомобилей. На месте стрельбы нашли тело молодого мужчины. Стрелявших разыскивают.

По данным канадского телеканала, в районе, где произошла стрельба, этой же ночью неизвестные на улице выстрелили в мужчину. Он выжил, но получил ранения. Полиция сообщает, что стрелявшие и пострадавший находились на одной вечеринке. Однако все мероприятия в провинции запрещены из-за коронавируса. Инцидент расследует канадская полиция, преступников разыскивают.