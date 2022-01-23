В Еврокомиссии назвали причину высоких цен на газ

Член Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Кадри Симсон назвала геополитическую напряженность одной из причин высоких цен на газ, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По ее словам, нынешний период чрезвычайно важен для энергетического сектора в Евросоюзе. "В настоящее время и в краткосрочной перспективе мы будем иметь дело с высокими ценами на энергию. Ценами, завышенными в результате геополитической напряженности", - сказала она.

Симсон добавила, что сооружений для хранения запасов газа в ЕС недостаточно. "Многие министры указали, что положение на восточной границе [ЕС] и позиция России повлияли на ситуацию на европейском энергетическом рынке", - добавила она.