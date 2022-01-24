Снежный апокалипсис на юге России

Из-за экстремальных сугробов у школьников Кубани - внеплановый выходной. Когда они растают? Почему краснодарцы сейчас завидуют жителям заполярного Мурманска? И стоит ли ждать сильных снегопадов в Москве?

На Кубани - третий день снежного апокалипсиса. Ненастье сплотило жителей Кубани: в соцсетях быстро стал набирать популярность флэшмоб "10 метров вокруг себя". Если каждый очистит от снега такой небольшой участок, то свой населенный пункт удастся быстрее отвоевать у сугробов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Такие акции в нынешних условиях - вопрос выживания. Дома в некоторых поселках замело по крышу, и если откопать свой участок силы у людей еще находились, то очистить дороги и улицы без помощи соседей было уже невозможно.

Вообще Кубань переживает феноменальный погодный катаклизм. В воскресенье в отдельных районах выросли сугробы высотой один-полтора метра, даже в краевой столице утром лежал слой снега в 41 сантиметр. Но и это, оказывается, не рекорд. В конце января 1954 года улицы Краснодара укрывали почти 70-сантиметровые сугробы, а полметра и более снега появляется в южном городе лишь раз в 30 лет.

Сегодня облачные поля циклона продолжат засыпать снегом Южную Россию, хотя интенсивность осадков начнет слабеть. Интересно, что в то же самое время еще один ненастный вихрь накроет Кольский полуостров. И только в Средней полосе останется место для погожего антициклона.

Но если к отрогам Кавказа и берегам Черного моря будут поступать довольно холодные воздушные массы, то в Заполярье прорвется теплый атлантический воздух. В результате сегодня днем самая низкая температура ожидается в Центральной России - не выше -5...-10. А вот в Заполярье и на крайний северо-запад Русской равнины придут оттепели. При этом на юге страны выше ноля столбики термометров поднимутся только в прибрежной зоне Черного и Каспийского морей.

В Краснодаре сегодня около ноля, опять будет сыпать снег, в результате чего высота сугробов может превысить полметра. Во вторник-среду погода ненадолго наладится, потеплеет до 0...+2, так что снег начнет понемногу таять. Но в конце рабочей недели опять ожидаются осадки преимущественно в снежной фазе.

А вот в Мурманске сегодня столбики термометров поднимутся до околорекордных +3, небольшой снег может переходить в дожди. Но уже со вторника на Кольский полуостров вернутся арктические воздушные массы, так что резко подморозит - до -5, город покроется ледяной коркой. И такая умеренно морозная погода задержится вплоть до конца рабочей недели.

В Центральной России, наоборот, холодная погода сменится потеплением. Например, в Москве сегодня-завтра без существенных осадков, днем только -8...-9, что на 2-3 градуса ниже нормы. В среду под влиянием теплого фронта пройдет снег, а температурный режим вернется в рамки климата - после полудня -5...-7.