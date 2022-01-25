Пожар после падения лифта в многоэтажке в России

Пожар после падения лифта в многоэтажке в Обнинске сняли на видео. На кадрах, опубликованных в Сети, запечатлено, как огонь вырывается из шахты.

"Дверь лучше закрыть", - говорит один из жильцов.

Инцидент произошел 24 января в доме на улице Курчатова. В результате инцидента никто не пострадал.

Огонь повредил не только кабину лифта, но и отделку в подъезде. Хлопок, предшествовавший возгоранию, произошел на 15 этаже, пишет группа "ВКонтакте" Обнинск.name.

Спасатели эвакуировали 100 человек. Всего к ликвидации пожара привлекалось 20 человек и 5 единиц техники.

По некоторым данным, дом, где произошел инцидент, был возведен ГК "Пик". На момент публикации получить комментарий со стороны представителей компании не удалось.