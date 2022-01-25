https://news.day.az/world/1429823.html Теракт в Индии - есть пострадавшие
Теракт в Индии - есть пострадавшие
Неизвестные террористы в Индии бросили во вторник гранату в сотрудников сил безопасности, ранив по меньшей мере четверых человек. Как сообщает телеканал NDTV, нападение произошло в Сринагаре, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В результате теракта ранения получили сотрудник полиции, его жена, а также еще два человека. Пострадавшие были срочно доставлены в больницу, их состояние стабильное.
Пока ни одна из действующих в регионе экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за эту акцию. Инцидент произошел за сутки до национального праздника Дня республики, который Индия отмечает 26 января.
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