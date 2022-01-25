https://news.day.az/world/1429907.html Более 500 тысяч заражений COVID-19 во Франции - новый антирекорд
Более 500 тысяч заражений COVID-19 во Франции - новый антирекорд
Во Франции установлен новый антирекорд по количеству случаев COVID-19.
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Santé publique.
В стране заразились более 500 тысяч человек за сутки. Отмечается, что впервые с момента начала пандемии коронавирусной инфекции во Франции за 24 часа были выявлены 501,6 тысячи новых случаев инфицирования. До этого наиболее высокий суточный прирост заболевших составлял 464 тысячи.
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