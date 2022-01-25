Более 500 тысяч заражений COVID-19 во Франции

Во Франции установлен новый антирекорд по количеству случаев COVID-19.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Santé publique.

В стране заразились более 500 тысяч человек за сутки. Отмечается, что впервые с момента начала пандемии коронавирусной инфекции во Франции за 24 часа были выявлены 501,6 тысячи новых случаев инфицирования. До этого наиболее высокий суточный прирост заболевших составлял 464 тысячи.