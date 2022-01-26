https://news.day.az/world/1429935.html Более 40 человек погибли из-за шторма на Мадагаскаре - ВИДЕО
Более 40 человек погибли из-за шторма на Мадагаскаре - ВИДЕО
Юго-Восточная Африка сейчас терпит настоящее бедствие. Жертвами тропического шторма "Ана", который накрыл полконтинента, стали 46 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, циклон обрушился сначала на Мадагаскар, где разрушил дома 60 тысяч жителей. После чего молниеносно стихия достигла Мозамбика, а затем добралась и до Малави. Страны остались без электричества. Многие поселки сейчас отрезаны от цивилизации, дороги размыло, а машины тонут.
Десятки людей находятся в больницах. Сейчас "Ана" движется на запад, вглубь континента, и, как говорят синоптики, постепенно теряет силу.
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