https://news.day.az/world/1430008.html Никол Пашинян заразился коронавирусом
Никол Пашинян заразился коронавирусом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.
"Премьер-министр Никол Пашинян сдал тест на коронавирус, результат которого был положительным. Премьер в установленном порядке самоизолировался, болезнь протекает без симптомов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что глава правительства будет работать на "удаленке".
Отметим, в июне 2020 года Пашинян также был заражен COVID-19.
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