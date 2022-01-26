Лебедь остановил работу метро в Лондоне

Работу лондонского метро парализовал лебедь, отказавшийся уходить с путей, сообщает издание UPI. Из-за птицы поезда встали на час, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пассажиры на станции South Acton стали свидетелями необычной картины. На рельсах сидел белый лебедь, отказывавшийся уходить со своего места. Не помогли даже крики людей, которые пытались спугнуть птицу.

В итоге решить проблему были призваны работники метрополитена. Пока они пытались убрать лебедя в безопасное место, маршруты 14 поездов были отменены или перенаправлены.

"Птица была дезориентирована и не знала, что делать. У нее был недобор веса, скорее всего, у лебедя просто не было сил, чтобы улететь", - говорится в заявлении.

После того, как птицу спасли, ее передали в руки ветеринаров. Врачи осмотрели лебедя, после чего отпустили на волю.