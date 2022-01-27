https://news.day.az/world/1430517.html Перестрелка на границе Таджикистана с Кыргызстаном: один погибший, пятеро ранены - ВИДЕО
Перестрелка на границе Таджикистана с Кыргызстаном: один погибший, пятеро ранены - ВИДЕО
Пять граждан Таджикистана ранены, один погиб в ходе конфликта на границе с Кыргызстаном и доставлены в местную больницу.
Как передает Day.Az, об этом в четверг сообщила таджикская медиагруппа ASIA-Plus.
Житель села Сомониён умер после того, как в его дом "попал снаряд, выпущенный с киргизской стороны". "Число раненных в ходе конфликта <...> с огнестрельными ранениями возросло до пяти человек: двое военнослужащих и трое мирных жителей", - говорится в сообщении.
Состояние пострадавших оценивается как стабильное, они госпитализированы в отделение травматологии Центральной больницы города Исфары.
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