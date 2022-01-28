Чем угрожает миру вспышка птичьего гриппа в Китае

Эксперты опасаются, что инфекция может быстро распространиться.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, прямо сейчас миру, возможно, угрожает вспышка другой инфекции, которую зафиксировали в Китае. Двое пациентов находятся в критическом состоянии, а вирусологи пока не дают четких прогнозов. Штамм птичьего гриппа, зафиксированный в Китае, ВОЗ относит к числу высокопатогенных. Заболевание может протекать в виде легкого кашля, насморка с повышением температуры, но это в лучшем случае.

Признаки осложнений при птичьем гриппе

"Если к концу первой недели появляются влажные хрипы в легких, кашель с мокротой желтого цвета, начинается новая волна лихорадки, это уже свидетельствует в пользу развития бактериальных осложнений", - рассказывает замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Тяжелая пневмония, острая дыхательная недостаточность, даже заражение крови, и в таком случае уже не исключен и летальный исход. Пока зафиксировано только два случая в разных китайских провинциях, но инфекция может начать массовое распространение.

"В связи со всеми известными событиями, пандемией коронавирусной инфекции, уровень вакцинации населения от гриппа был несколько ниже. В связи с этим, в данном эпидсезоне фиксируется большее количество случаев вируса гриппа", - пояснил Сергей Вознесенский, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН.

Мутации и адаптация

Пока в мире все силы брошены на борьбу с COVID-19, другие вирусы тоже успешно мутируют и адаптируются. На фоне массовой вакцинации о прививках от остальных болезней будто забыли, поэтому и заражаются все чаще. Во многих странах обострилась проблема птичьего гриппа.

"Мы заболеваем птичьим гриппом почти каждую зиму последние лет пять, и хоть из-за ковида СМИ об этом не писали, прошлый год был ужасен, и этот год будет даже хуже", - поведал заболевший житель Англии Йен Джонс.

Под угрозой оказались и взрослые, и дети. Болеют так сильно, что родители в ужасе хватаются за головы.

"Моя дочь четырнадцати лет проснулась от того, что почувствовала недомогание. Очень резко поднялась температура. К вечеру температура поднялась до сорока одного. Воспаление миндалин, слабость, красное горло, небольшой сухой кашель. Ниже тридцати восьми не опускалась, температура держалась пять дней", - рассказывает Светлана Демкина.

Вспышки птичьего гриппа в живой природе

Пока по-настоящему большие вспышки птичьего гриппа наблюдаются только в живой природе, но последние годы они случаются все чаще - уже четыре за короткое время. В Израиле моментально умерли тысячи журавлей, а перед этим перелетные птицы могли распространить вирус на десятки стран.

"Гребень птицы может стать синим или даже черным, чешуя на ногах становится темно-красной и выглядит почти кровавой. Если вы это видите - это верный признак смерти", - добавил адъюнкт-профессор университета Пердью Джеффри Лосси.

Известно, что одна из пациенток в Китае перед тем, как попасть в больницу, занималась как раз забоем домашней птицы. Теперь она находится в критическом состоянии. И сейчас вирусологи отслеживают всю цепочку ее контактов, пытаясь предотвратить новую вспышку инфекции.