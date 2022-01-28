Дом главы Apple полностью стерли с онлайн-карт

Компании Apple и Google скрыли дом Тима Кука на панорамных картах города Пало-Альто в Калифорнии, пишет портал AppleInsider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Теперь вместо изображения дома пользователи Google Maps и Apple Maps будут видеть заблюренное изображение. На картах Google здание все же можно рассмотреть сверху, но при приближении дом размывается.

Сообщается, что это было сделано из соображений безопасности генерального директора Apple. Владение Кука было скрыто после инцидента, связанного с проникновением 45-летней американки на территорию дома главы Apple.