Экономики США и Франции рекордно выросли

По итогам 2021 года ВВП США и Франции продемонстрировали рекордный рост за много лет. Об этом стало известно в пятницу, 28 января, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Так, экономика США показала рекордный рост с 1984 года после того, как правительство потратило триллионы долларов (6 трлн долл.) на помощь в связи с пандемией COVID-19 - 5,7%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Бюро по экономическому анализу Министерства торговли США.

Отмечается, что экономическому росту способствовало увеличение расходов на товары и услуги личного потребления, рост экспорта и частных инвестиций.

Как свидетельствуют данные Бюро, американская экономика резко выросла в четвертом квартале (+6,9% после +2,3% в июле-сентябре).

При этом потребительские расходы, на которые приходится более двух третей ВВП, в октябре-ноябре выросли на 3,3% после роста на 2% в третьем квартале. Этот показатель вырос за счет скачка потребительских расходов в октябре, но после того, как в стране начал распространяться штамм Омикрон, рост замедлился.

В свою очередь, во Франции Национальный институт статистики и экономических исследований Insee сообщил об историческом росте экономики в 2021 году - на 7%, информирует Le Figaro.

Такой показатель не достигался в течение 52 лет. Поэтому Франция может оказаться страной с одной из наиболее динамично развивающихся европейских экономик.

Потеряв впервые со времени второй мировой войны 8% ВВП в 2020 году, экономика Франции возобновила рост в 2021 году. В последнем прогнозе в декабре Insee предсказывал рост в 6,7% в 2021 году, что примерно соответствовало прогнозу Банка Франции и подтверждало способность французской экономики вернуться к концу 2021 года к уровню экономической активности, который был до пандемии.

В четвертом квартале ВВП Франции вырос на 0,7% в квартальном измерении, сообщил Insee. Аналитики в среднем прогнозировали подъем ВВП на 0,5%, пишет Trading Economics.

В третьем квартале рост французской экономики составил 3,1% в поквартальном выражении.

Потребительские расходы во Франции в октябре-декабре увеличились на 0,4% в поквартальном выражении после роста на 5,6% кварталом ранее, госрасходы повысились на 0,3% после скачка на 2,7%. Вместе с тем рост инвестиций бизнеса ускорился до 0,5% с 0,1%.

Объем экспорта из Франции в четвертом квартале увеличился на 3,2% относительно третьего квартала, импорт вырос на 3,6%.