Азия в XXI веке станет одним из ведущих глобальных центров силы, и Турция прекрасно осознает эту тенденцию.

Об этом в пятницу заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Шри-Ланки Гамини Лакшманом в Коломбо, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По словам Чавушоглу, Турция нацелена на активизацию сотрудничества со странами Азии, в том числе со Шри-Ланкой.

Глава турецкой дипломатии отметил, что товарооборот между Турцией и Шри-Ланкой не отражает потенциал экономического взаимодействия стран.

Чавушоглу предложил организовать бизнес-форум Турция - Шри-Ланка, а также провести очередное заседание межправкомиссии по экономическому сотрудничеству в Турции.

Министр напомнил, что национальный авиаперевозчик Турции - компания Turkish Airlines осуществляет 11 рейсов в неделю в Шри-Ланку.

"Авиасообщение вносит вклад в развитие туризма. Турецкая сторона уже с сентября планирует увеличить число рейсов с 11 до 14 в неделю", - сообщил министр.

Глава турецкой дипломатии также выразил готовность к сотрудничеству со Шри-Ланкой в борьбе с проявлениями терроризма и в оборонной сфере. "Мы также готовы к развитию диалога в оборонной сфере", - добавил Чавушоглу.