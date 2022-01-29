https://news.day.az/world/1431004.html Тысячи коллег простились с полицейским в Нью-Йорке - ВИДЕО
Тысячи коллег простились с полицейским в Нью-Йорке - ВИДЕО
В Нью-Йорке с почестями похоронили полицейского, погибшего на службе. В траурной церемонии приняли участие тысячи его коллег. 22-летний Джейсон Ривера был застрелен в Гарлеме, куда приехал после звонка женщины с жалобой на домашнее насилие. Огонь открыл проживавший в доме мужчина. Проводится расследование. Напарник Риверы получил тяжелые ранения. Прибывший на место преступления третий полицейский застрелил нападавшего, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
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