На границе Грузии и Армении произошло землетрясение.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.

Сообщается, что эпицентр землетрясения силой 3,2 балла, произошедшего в 16:17 по местному времени, находился на территории села Самеба недалеко от Дманиси.

Информации о разрушениях нет.

Напомним, что 13 февраля произошло землетрясение силой 6,2 балла, эпицентр которого находился вблизи села Самеба в Грузии.

В результате землетрясения было повреждено более 30 домов.