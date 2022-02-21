https://news.day.az/world/1437770.html На границе Грузии и Армении произошло землетрясение
На границе Грузии и Армении произошло землетрясение
На границе Грузии и Армении произошло землетрясение.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.
Сообщается, что эпицентр землетрясения силой 3,2 балла, произошедшего в 16:17 по местному времени, находился на территории села Самеба недалеко от Дманиси.
Информации о разрушениях нет.
Напомним, что 13 февраля произошло землетрясение силой 6,2 балла, эпицентр которого находился вблизи села Самеба в Грузии.
В результате землетрясения было повреждено более 30 домов.
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