https://news.day.az/world/1458423.html Землетрясение в Грузии
Землетрясение в Грузии
В Грузии произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла. Как передает Day.Az, об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
"Произошло землетрясение магнитудой 5,3", - сообщили в центре.
Подземные толчки произошли в 23.53 по тбилисскому времени. Землетрясение почувствовали в Тбилиси. Однако эпицентр находился в городе Дманиси.
Информации о пострадавших и разрушений пока нет.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре