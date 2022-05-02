Землетрясение в Грузии

В Грузии произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла. Как передает Day.Az, об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.

"Произошло землетрясение магнитудой 5,3", - сообщили в центре.

Подземные толчки произошли в 23.53 по тбилисскому времени. Землетрясение почувствовали в Тбилиси. Однако эпицентр находился в городе Дманиси.

Информации о пострадавших и разрушений пока нет.