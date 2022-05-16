В Перу пассажирский автобус упал в пропасть

Как минимум 11 человек погибли и 35 получили травмы в результате падения автобуса со 100-метрового обрыва в перуанском департаменте Анкаш. Об этом информирует агентство Andina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Автобус выполнял рейс из Тайябамбы на севере Перу в столицу страны Лиму.

Причины происшествия пока не установлены.