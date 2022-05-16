https://news.day.az/world/1462048.html В Перу пассажирский автобус упал в пропасть
В Перу пассажирский автобус упал в пропасть
Как минимум 11 человек погибли и 35 получили травмы в результате падения автобуса со 100-метрового обрыва в перуанском департаменте Анкаш. Об этом информирует агентство Andina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Автобус выполнял рейс из Тайябамбы на севере Перу в столицу страны Лиму.
Причины происшествия пока не установлены.
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