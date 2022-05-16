Австралия вложит более $310 млн в создание боевых БЛА Boeing

Власти Австралии планируют вложить более $310 млн в создание реактивных боевых беспилотных летательных аппаратов (БЛА) с искусственным интеллектом Boeing Loyal Wingman. Об этом заявил министр обороны страны Питер Даттон, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Эти инвестиции позволят построить семь БЛА, недавно получивших название MQ-28A Ghost Bat [Эм-Кью-28-Эй "Гоуст Бэт"], которые поступят на вооружение ВВС Австралии в течение следующих двух лет", - рассказал министр.

Даттон также напомнил, что в прошлом Австралия уже инвестировала более $100 млн в создание БЛА для своих военно-воздушных сил, для чего было заключено соглашение с австралийским подразделением компании Boeing.

"За первые четыре года нашего партнерства с Boeing был успешно спроектирован, изготовлен и запущен первый за 50 лет военный боевой самолет австралийского производства. Однако, благодаря анонсированным сегодня инвестициям, мы ожидаем, что системы MQ-28A поступят на вооружение ВВС уже в конце 2024 года или в начале 2025-го", - подчеркнул он.

Комплектующие для боевого беспилотника планируется производить в нескольких регионах страны, а финальная сборка будет проходить на новом заводе в городе Тувумба. В производстве БЛА должны будут участвовать порядка 80 австралийских компаний и предприятий, что позволит в будущем экспортировать этот вид вооружений.