Главы МИД Швеции и Финляндии едут в Турцию

Главы МИД Швеции Анн Линде и Финляндии Пекка Хаависто отправятся в Турцию для обсуждения заявок своих стран на членство в НАТО.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, сообщило Министерство иностранных дел Швеции.

Согласно заявлению, дипломаты проведут переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анкаре.

Накануне Анн Линде анонсировала скорый визит в Турцию шведской делегации с целью консультаций по вопросу присоединения королевства к Североатлантическому альянсу

Ранее Швеция и Финляндия заявили о намерении подать заявки на вступление в НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не придерживается позитивного подхода по вопросу возможного членства этих стран в НАТО. По его словам, террористы РКК и их пособники сегодня активно орудуют в скандинавских странах и Нидерландах.