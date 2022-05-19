В Индии снимут сериал о жизни Махатмы Ганди

Индийская компания Applause Entertainment создаст сериал о жизни политического деятеля Махатмы Ганди. Создатели шоу сравнивают будущий проект с британским телесериалом о королевской семье "Корона". Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ганди - фигура мирового масштаба, что очень важно. Это история человечества. <...> Мы глубоко погрузились в работу над сценарием и кастинг. Снимать планируем следующим летом", - сказал создатель сериала Наир Самир.

В основе истории будут лежать биографические книги индийского историка Рамачандра Гуха "Ганди до Индии" и "Ганди - годы, изменившие мир". Шоу расскажет о пути Ганди с момента начала его юридической карьеры в Южной Африке - и до политической борьбы за независимость Индии.

Applause Entertainment ведет переговоры с потенциальными партнерами в странах, где жил Ганди (Южная Африка и Великобритания).

Кастинг продолжается, однако на главную роль уже назначили актера-однофамильца Пратика Ганди.