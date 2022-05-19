«Самый ненавистный человек» в Америке освобожден из тюрьмы

Скандально известный бизнесмен Мартин Шкрели, известный как "самый ненавистный человек в Америке", досрочно освобожден из тюрьмы. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на заявление Федерального бюро тюрем (BOP), передает Day.Az.

Отмечается, что предприниматель 18 мая был переведен из федерального исправительного учреждения Алленвуд-Лоу под общественное заключение. Имеется в виду, что он будет либо содержаться под домашним арестом, либо в учреждении социальной реабилитации. Шкрели могут освободить из-под стражи 14 сентября 2022 года.

Его адвокат Бенджамин Брафман подтвердил эту информацию газете The Washington Post. Он также посоветовал своему клиенту воздержаться от каких-либо публичных заявлений.

Шкрели приобрел в обществе дурную славу, когда он и его компания Turing Pharmaceuticals подняли цену на лекарство от ВИЧ/СПИД на 5000 процентов. Американец поднял стоимость одной таблетки с 13,5 до 750 долларов. Он был осужден в 2018 году и отбывал наказание в тюрьме строгого режима за обман инвесторов. Прокуратура установила, что он запустил многолетнюю схему ограбления других предприятий, которые он сам и основал, чтобы расплатиться с инвесторами.

Бизнесмену запретили когда-либо снова работать в фармацевтической промышленности и обязали выплатить 64,6 миллиона долларов неправомерно полученной прибыли.

В 2020 году стало известно, что Шкрели захотел выйти из тюрьмы, чтобы помочь бороться против коронавируса. Тогда его просили освободить на три месяца для помощи в разработке вакцины.