Создатель второй криптовалюты мира перестал быть миллиардером

Создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин заявил, что более не является миллиардером.

Об этом он написал в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Кстати, я больше не миллиардер", - написал он в ветке комментариев, посвященной активности в Twitter предпринимателя Илона Маска и основателя компании Amazon Джеффа Безоса. При этом создатель Ethereum не предоставил каких-либо дополнительных пояснений.

В конце прошлого года личное состояние Бутерина оценивалось примерно в 1,5 млрд долларов. С ноября 2021 года цена токена Ethereum, связанного с блокчейном, упала на 55%.

В.Бутерин, которому сейчас 28 лет, родился в Коломне, впоследствии с семьей переехал в Канаду. В начале мая 2021 года журнал Forbes назвал его самым молодым криптовалютным миллиардером в мире. Но 19 мая того же года из-за обвала рынка криптовалюты он потерял этот статус.

В 2021 году Бутерин вошел в виртуальный зал славы Forbes в номинации 30 under 30 ("30 до 30").