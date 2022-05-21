https://news.day.az/world/1463738.html Жители Финляндии начали воровать бензин
Жители Финляндии начали воровать бензин
В Финляндии участились хищения топлива, сообщает издание YLE, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным полиции юго-восточной части страны, кражи происходят из-за высоких цен на бензин. Как правило, топливо крадут с крупных строительных площадок, в сельском или лесном хозяйствах, а также из грузовиков и топливных баков холодильных камер.
Во время одного из инцидентов преступники сломали замки топливных баков, просверлили отверстия в резервуар и слили бензин.
Объем похищенного топлива в каждом случае колеблется от нескольких десятков до тысяч литров.
Правоохранители уточняют, что украденное топливо, как правило, перепродают.
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