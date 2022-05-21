https://news.day.az/world/1463792.html Крупный пожар в Подмосковье - ВИДЕО
Крупный пожар в Подмосковье - ВИДЕО
Огромный столб черного дыма видно из разных точек города.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, в субботу, 21 мая, в районе института ЦАГИ в подмосковном Жуковском произошел крупный пожар. Очевидцы поделились фото и видео возгорания.
По предварительным данным, загорелась трансформаторная подстанция на территории Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. профессора Н. Е. Жуковского. Пожар начался около 9 утра.
На видео пользователей соцсетей видно, что в небо поднимается огромный столб черного дыма. Возгорание было видно из разных, даже удаленных, точек города.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре