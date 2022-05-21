Крупный пожар в Подмосковье

Огромный столб черного дыма видно из разных точек города.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, в субботу, 21 мая, в районе института ЦАГИ в подмосковном Жуковском произошел крупный пожар. Очевидцы поделились фото и видео возгорания.

По предварительным данным, загорелась трансформаторная подстанция на территории Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. профессора Н. Е. Жуковского. Пожар начался около 9 утра.

На видео пользователей соцсетей видно, что в небо поднимается огромный столб черного дыма. Возгорание было видно из разных, даже удаленных, точек города.